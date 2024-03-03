В двух матчах подряд француз покидает поле раньше, чем прозвучит финальный свисток. В игре против Ренна (1:1) Мбаппе заменили на 65 минуте, с Монако (0:0) – в перерыве. После того как Килиан сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи о решении покинуть клуб летом, его статус резко изменился, о чем свидетельствуют ранние замены.

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Согласно информации L'Équipe, отношения за кулисами стали напряженными. Мбаппе подозревает, что 15 февраля, когда о его решении стало известно в медиа, информацию слил ПСЖ. При этом француз договорился с клубом, что объявят об уходе позже.

В связи с тем, что произошло, Килиан считает, что руководство снова нарушило данное ему слово. Он с непониманием относится к методам ПСЖ, учитывая, что скоро команду ждут важные матчи в Лиге чемпионов.

Напомним, Килиан Мбаппе в текущем сезоне забил 32 гола в 33 матчах во всех турнирах. В его активе также семь результативных передач.

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