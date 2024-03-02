У поєдинку Монако – ПСЖ іспанський тренер замінив Кіліана Мбаппе вже після першого тайму. Форвард, який покине команду влітку вільним агентом, переодягнувся і дивився другий тайм на трибунах у компанії своєї мами.

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"Заміна Мбаппе – травма чи тактичне рішення? Це на 100% моє рішення як тренера. Рано чи пізно нам доведеться звикнути грати без Кіліана. Це рішення, яке я ухвалюю з метою знайти найкращий варіант для команди. У мене з Мбаппе немає жодних проблем. Йдеться лише про вирішення конкретної ситуації найкращим способом для команди. Нічого іншого.

Результат гри з Монако – не той, якого ми прагнули. Ще до гри я казав гравцям, що цей матч буде схожим на поєдинок проти Реал Сосьєдада в Лізі чемпіонів", – цитує Луїса Енріке L'Equipe.

Друга поспіль втрата очок не надто похитнула становище ПСЖ у турнірній таблиці Ліги 1. Парижани впевнено лідирують, випереджаючи Брест на 12 балів. Щоправда, сенсаційний переслідувач має гру в запасі.

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