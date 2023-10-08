"Як когось можна виділити в Динамо? Там немає жодного гравця, який заслуговує на це. Просто середні гравці. Тому і результати такі. Великі проблеми в захисті. Так само як і в Шахтарі – немає центральних захисників. Дячук, Сирота – слабенькі. Але потрібно ж захищатися всією командою.

"Без нього Динамо не виграє цей чемпіонат": журналіст назвав ключову причину поразки від Полісся

Друге питання: в яку тактику грав Луческу? Втратили м'яч в атаці, потрібно миттєво накривати і заважати розвивати контратаки. У Динамо і це не виходить. А пресинг? Вони тільки удають, що пресингують.

Я не хочу їх критикувати, але як такої команди там немає. Це не команда рівня єврокубків. Також відсутня ігрова дисципліна. Буяльський хоч і забив два голи, а в захисті він хоч чимось допомагає? Ні. Втратили м'яч, він пішки йде. Так не можна. Середньої лінії взагалі нема, окрім Бражка. Але він один. Весь центр поля все програє. В такому випадку чекай поразок.

Полісся в першому таймі не було особливо видно. Але як і Шахтар в Лізі чемпіонів, по перерві суперник вирішив грати на збереження рахунку, а вони додали швидкостей і перемогли", – сказав Сабо у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Динамо у матчі 10-го туру УПЛ несподівано програло Поліссю (2:3), дозволивши супернику очолити турнірну таблицю.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ