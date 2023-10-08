"Как кого-то можно выделить в Динамо? Там нет ни одного игрока, который заслуживает этого. Просто средние игроки. Поэтому и результаты такие. Большие проблемы в защите. Так же как и в Шахтере – нет центральных защитников. Дячук, Сирота – слабенькие. Но нужно же защищаться всей командой.

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Второй вопрос: в какую тактику играл Луческу? Потеряли мяч в атаке, нужно мгновенно накрывать и мешать развивать контратаки. У Динамо и это не получается. А прессинг? Они только делают вид, что прессингуют.

Я не хочу их критиковать, но как таковой команды там нет. Это не команда уровня еврокубков. Также отсутствует игровая дисциплина. Буяльский хоть и забил два гола, а в защите он хоть чем-то помогает? Нет. Потеряли мяч, он пешком идет. Так нельзя. Средней линии вообще нет, кроме Бражко. Но он один. Весь центр поля все проигрывает. В таком случае жди поражений.

Полесье в первом тайме не было особо видно. Но как и Шахтер в Лиге чемпионов, после перерыва соперник решил играть на сохранение счета, а они добавили скоростей и победили", – сказал Сабо в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, Динамо в матче 10-го тура УПЛ неожиданно проиграло Полесью (2:3), позволив сопернику возглавить турнирную таблицу.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ