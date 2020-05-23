"Вважаю, Луческу не до кінця правий": Степаненко став на захист Фонсеки

Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко висловився щодо так званого конфлікту між екс-тренерами Шахтаря – Мірчею Луческу і Паулу Фонсекою.

"Луческу багато дав Шахтарю. І йому прикро, коли його забувають. Тим більше, людина вже у поважному віці. Тому він періодично нагадує про себе. Каже, що нинішній Шахтар – його спадщина. Певною мірою він правий. Тренер йде, він створив команду, яка виграє, а футболісти нікуди не пішли. Тут по-іншому бути не може.

"Він ніколи б не потрапив з Браги в Рому": Луческу висловив незадоволення поведінкою Фонсеки

Фонсека радикально перебудував гру, це правда. Було дуже багато тактичних занять по дві години два рази на день, відточували все до дрібниць. Для того, щоб люди зрозуміли, що він хоче. Футболісти залишилися ті ж, але стиль гри змінився. Все не можеш змінити – є м'яч і поле. Нових правила не придумаєш. Тому вважаю, що Луческу не до кінця правий.

Фонсека спочатку хотів грати за схемою 4-4-2. Це не наша схема. Ми не знали, як в неї грати. Для цієї схеми у нас неукомплектована команда – потрібні два лося, які будуть бігати попереду всі 90 хвилин. У нас ніколи такого не було. При Луческу завжди грали з одним нападником. Команда комплектувалася під цей стиль гри. Але те, що ми вилетіли від Янг Бойза, не залежало від схеми – у нас була купа моментів. Потім перебудувалися, почали грати по-іншому. Але справа не в схемі", – сказав Степаненко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Фонсека змінив Луческу на посаді головного тренера Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України португалець о 2019 році очолив італійську Рому. Луческу з чемпіонату України переїхав у сусідню Росію, де став керманичем Зеніта.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків