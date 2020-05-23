"Считаю, Луческу не до конца прав": Степаненко встал на защиту Фонсеки

Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко высказался относительно так называемого конфликта между экс-тренерами Шахтера – Мирчей Луческу и Паулу Фонсекой.

"Луческу много дал Шахтеру. И ему обидно, когда его забывают. Тем более, человек уже в почтенном возрасте. Поэтому он периодически напоминает о себе. Говорит, что нынешний Шахтер – его наследие. Во многом он прав. Тренер уходит, он создал команду , которая выигрывает, а футболисты никуда не ушли. Здесь по-другому быть не может.

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Фонсека радикально перестроил игру, это правда. Было очень много тактических занятий по два часа два раза в день, оттачивали все до мелочей. Для того, чтобы люди поняли, что он хочет. Футболисты остались те же, но стиль игры изменился. Все не можешь изменить – есть мяч и поле. Новых правила не придумаешь. Поэтому считаю, что Луческу не до конца прав.

Фонсека сначала хотел играть по схеме 4-4-2. Это не наша схема. Мы не знали, как в нее играть. Для этой схемы у нас неукомплектована команда – нужны два лося, которые будут бегать впереди все 90 минут. У нас никогда такого не было. При Луческу всегда играли с одним нападающим. Команда комплектовалась под этот стиль игры. Но то, что мы вылетели от Янг Бойз, не зависело от схемы – у нас была куча моментов. Затем перестроились, начали играть по-другому. Но дело не в схеме", – сказал Степаненко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Фонсека сменил Луческу на посту главного тренера Шахтера в 2016 году. Добыв с "оранжево-черными" три чемпионства подряд и завоевав три Кубка Украины португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому. Луческу из чемпионата Украины переехал в соседнюю Россию, где стал руководителем Зенита.

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