"Він ніколи б не потрапив з Браги в Рому": Луческу висловив незадоволення поведінкою Фонсеки

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу висловився щодо свого наступника на тренерському містку "гірників" Паулу Фонсеки.

"Я залишив посаду тренера Фонсеці. Не приховую, що незадоволений його поведінкою. Він навіть не подякував за чудову команду, яку я йому залишив. Одного телефонного дзвінка було б достатньо.

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Він почав грати 4-4-2, як у Бразі, але потім президент переконав його перейти на мою схему 4-2-3-1. Команда знала її напам'ять, вона була створена спеціально під бразильців. Щороку Шахтар продавав при мені по пару футболістів, не при Фонсеці. Але я повинен визнати, що Паулу продемонстрував відмінний інтелект і можливість адаптуватися.

Переконаний, крім безтактності по відношенні до мене, у нього є навички зробити хорошу команду в Римі. Був задоволений, коли ми обіграли його Брагу 4:0. До слова, він би ніколи не потрапив у Рому з Браги", – сказав Луческу в коментарі виданню Roma News.

Нагадаємо, Фонсека змінив Луческу на посаді головного тренера Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України португалець о 2019 році очолив італійську Рому. Луческу з чемпіонату України переїхав у сусідню Росію, де став керманичем Зеніта.

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