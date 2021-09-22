"Чи правда, що рік тому мене і Циганкова хотів бачити Евертон, але Динамо оцінило нас у 30 млн євро кожного? Так, я чув про це. Важко відповісти, де б я хотів грати – за чемпіона України і боротися за високі місця, або середина таблиці, але АПЛ. Тут складний вибір. Це було б неправильно з мого боку, якби я зараз вибирав між Динамо або перейти кудись в середній клуб.

Миколенко зізнався, який слід в історії Динамо хотів би залишити

Щодо амбіцій... Тоді прийшов Анчелотті – один з найкращих тренерів світу, але в Динамо прийшов Луческу. Він багато чому навчив і мене, і всіх інших футболістів. Зараз я вбираю як губка кожен момент, кожен прийом м'яча – він пояснює, як і що робити. Мені важко відповісти, де б я хотів грати – в Евертоні чи Динамо.

Я себе оцінювати не хочу, але вважаю, що 30 млн євро це забагато за мене. Навіть дуже забагато", – сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Віталій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2017 році. У серпні цього ж року вперше дебютував за головну команду у матчі проти кам'янської Сталі. У поточному сезоні провів у "біло-синій" футболці 9 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 17 млн євро.

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