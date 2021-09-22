"Правда ли, что год назад меня и Цыганкова хотел видеть Эвертон, но Динамо оценило нас в 30 млн евро каждого? Да, я слышал об этом. Трудно ответить, где бы я хотел играть – чемпиона Украины и бороться за высокие места, или середина таблицы, но АПЛ. Здесь сложный выбор. Это было бы неправильно с моей стороны, если бы я сейчас выбирал между Динамо или перейти куда-то в средней клуб.

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Относительно амбиций... Тогда пришел Анчелотти – один из лучших тренеров мира, но в Динамо пришел Луческу. Он многому научил меня и всех остальных футболистов. Сейчас я впитываю, как губка каждый момент, каждый прием мяча – он объясняет, как и что делать. Мне трудно ответить, где бы я хотел играть – в Эвертоне или в Динамо.

Я себя оценивать не хочу, но считаю, что 30 млн евро за меня многовато. Даже очень многовато", – сказал Миколенко в интервью ouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Виталий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2017 году. В августе этого же года впервые дебютировал за главную команду в матче против каменской Стали. В текущем сезоне провел в "бело-синей" футболке 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн ​​евро.

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