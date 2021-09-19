"Напевно, найкращим бомбардиром в історії клубу я не стану. Хотілося б побільше матчів зіграти і побільше чемпіонств вигравати.

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Легендою клубу не те що не хотів би бути, це дуже складно, думаю", – сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Віталій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2017 році. У серпні цього ж року вперше дебютував за головну команду у матчі проти кам'янської Сталі. У поточному сезоні провів у "біло-синій" футболці 9 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

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