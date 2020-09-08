Півзахисник Герти Лазар Самарджіч перейшов у РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу.

Форвард Роми остаточно переїхав у Бундеслігу

18-річний футболіст уклав угоду з "биками" до червня 2025 року. У складі нового клубу він гратиме під 20-м номером.

Нагадаємо, Лазар – вихованець Герти. Дебютував у головній команді у травні 2020 року у берлінському дербі проти Уніона. Минулого сезону провів у футболці "Старої дами" 3 матчі у Бундеслізі.

Свого часу Самарджічем цікавились Барселона, Мілан, туринський Ювентус і мадридський Атлетіко. Transfermarkt оцінює футболіста у 1,5 млн євро.

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