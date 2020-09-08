Форвард Роми Патрік Шик перейшов у леверкузенський Байєр, повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

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Футболіст уклав угоду з німецьким клубом до червня 2025 року. Сума трансферу склала 27 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Шик виступав за Рому з 2017 року. Минулий сезон форвард провів на правах оренди у складі РБ Лейпциг, за який провів у Бундеслізі 22 матчі і забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі. Орендна угода між Ромою і РБ Лейпциг передбачала опцію викупу Шика за 29 млн євро. Однак, директор "биків" заявив, що саксонці не можуть собі дозволити втримати нападника в команді за таку суму. У відповідь римляни знизили ціну до 25 млн, проте менеджмент Лейпцига не спокусився на таку поступку.

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