Полузащитник Герты Лазарь Самарджич перешел в РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард Ромы окончательно переехал в Бундеслигу

18-летний футболист заключил соглашение с "быками" до июня 2025 года. В составе нового клуба он будет играть под 20-м номером.

Напомним, Лазарь – воспитанник Герты. Дебютировал в главной команде в мае 2020 года в берлинском дерби против Униона. В прошлом сезоне провел в футболке "Старой дамы" 3 матча в Бундеслиге.

В свое время Самарджичем интересовались Барселона, Милан, туринский Ювентус и мадридский Атлетико. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

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