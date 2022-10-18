"Вовки" хочуть запросити на посаду головного тренера звільненого з Ліона Петера Боса.

Вулверхемптон провів переговори з Петером Босом, інформує ВВС. Власник клубу Джефф Ші особисто розглядає варіанти із кандидатами на посаду нового головного тренера команди.

Севілья звільнила Лопетегі через лічені хвилини після чергового провалу

Спочатку Ші хотів запросити на вакантну посаду Хулена Лопетегі, але колишній тренер Севільї вирішив залишитися в Іспанії з особистих причин.

Зараз Вулверхемптоном керують тимчасові тренери Стів Девіс і Джеймс Коллінз.

Нагадаємо, що 58-річного Боса нещодавно було звільнено з посади наставника Ліона.

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