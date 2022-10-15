Крістал Пелас і Лестер в рамках поєдинку 11-го туру АПЛ голів не забивали (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 11-й тур

Лестер Сіті – Крістал Пелас – 0:0

Вулверхемптон – Ноттінгем Форест – початок о 17:00

Фулхем – Борнмут – початок о 17:00

Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Кінг Пауер Стедіум, де Лестер приймав Крістал Пелас. "Лисиці" підходили до зустрічі в статусі останньої команди в турнірній таблиці, маючи за плечима всього одну перемогу при семи поразках, але і "орли" не вражали – вони йшли на 15-й сходинці у трьох очках від зони вильоту. В таких умовах нічия нікого не влаштовувала.

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Підопічні Брендана Роджерса виглядали активніше за команду Патріка Вієйра, однак цікавих моментів було обмаль. Одразу пригадати можна тільки дальній постріл Езе над поперечкою воріт господарів, а також удари Барнса й Меддісона з лівого краю карного майданчика гостей – Гуайта парирував. Були ще якісь напівмоменти, але загальна гострота залишилась невисокою. Лестер награв на 0,86 очікуваних голів, а Крістал Пелас – на 0,45.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Лестерширці завдяки кращій різниці голів обійшли Ноттінгем і вийшли на 19-ту позицію, а лондонці піднялись на 13-ту.

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