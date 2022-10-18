"Волки" хотят пригласить на пост главного тренера уволенного из Лиона Петера Боса.

Вулверхэмптон провёл переговоры с Петером Босом, информирует ВВС. Владелец клуба Джефф Ши лично рассматривает варианты с кандидатами на пост нового главного тренера команды.

Севилья уволила Лопетеги спустя считанные минуты после очередного провала

Изначально Ши хотел пригласить на вакантную должность Хулена Лопетеги, но бывший тренер Севильи предпочёл остаться в Испании по личным причинам.

В настоящее время Вулверхэмптоном руководят временные тренеры Стив Дэвис и Джеймс Коллинз.

Напомним, что 58-летний Бос недавно был уволен с поста наставника Лиона.

Лестер сыграл вничью с Кристал Пэлас и остался в зоне вылета, Вулверхэмптон одолел Борнмут, Фулхэм снова не победил