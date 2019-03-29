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Вулверхемптон викупить контракт Хіменеса за рекордну суму

11:37 298 Читать на русском
Вулверхемптон викупить контракт Хіменеса за рекордну суму
Рауль Хіменес / AMA

Нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес продовжить кар'єру в англійському клубі.

Англійський клуб викупить 27-річного мексиканця у Бенфіки за 25 мільйонів фунтів. Це рекордний трансфер для Вулверхемптона, повідомляє The Telegraph.

Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії

"Вовки" орендували Хіменеса у Атлетіко влітку. У поточному сезоні Хіменес в 35 матчах в складі Вулверхемптон відзначився 15 голами та 7 разів асистував партнерам.

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Теги
Англія Рауль Хіменес Рауль Хіменес Вулверхемптон Вулверхемптон Бенфіка Бенфіка
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