Вулверхемптон викупить контракт Хіменеса за рекордну суму

Нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес продовжить кар'єру в англійському клубі.

Англійський клуб викупить 27-річного мексиканця у Бенфіки за 25 мільйонів фунтів. Це рекордний трансфер для Вулверхемптона, повідомляє The Telegraph.

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"Вовки" орендували Хіменеса у Атлетіко влітку. У поточному сезоні Хіменес в 35 матчах в складі Вулверхемптон відзначився 15 голами та 7 разів асистував партнерам.

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