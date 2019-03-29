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Вулверхэмптон выкупит контракт Хименеса за рекордную сумму

11:37 78 Читати українською
Вулверхэмптон выкупит контракт Хименеса за рекордную сумму
Рауль Хименес / AMA

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес продолжит карьеру в английском клубе.

Английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у Бенфики за 25 млн фунтов. Это рекордный трансфер для Вулверхэмптона, сообщает The Telegraph.

Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

"Волки" арендовали Хименеса в Атлетико летом. В текущем сезоне Хименес в 35 матчах в составе Вулверхэмптон отметился 15 голами и 7 раз ассистировал партнерам.

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Теги
Англия Рауль Хименес Рауль Хименес Вулверхэмптон Вулверхэмптон Бенфика Бенфика
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