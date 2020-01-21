toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Вулверхемптон підписав форварда збірної Еквадору Кампану

18:41 461 Читать на русском
Вулверхемптон підписав форварда збірної Еквадору Кампану
Леонардо Кампана / ФК Вулверхемптон

Форвард Леонардо Кампана оформив перехід із Барселони Гуаякіль до англійського Вулверхемптона.

Юний еквадорець став гравцем Вулвз, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кройф-молодший очолив збірну Еквадору – він запалював в УПЛ

Кампана підписав із "вовками" контракт на 3,5 роки. Деталі угоди нападника збірної Еквадору (4 матчі) з представником АПЛ наразі невідомі. Також таємницею залишається сума відступних, яку отримав за 19-річного форварда його рідний клуб – Барселона Гуаякіль.

Леонардо Кампана дебютував на професіональному рівні в сезоні-2019. У його активі 16 матчів у Лізі Про, в яких забив 3 м'ячі.

Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛ
15:36
5722
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Вулверхемптон Вулверхемптон Леонардо Кампана Леонардо Кампана
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
35
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук