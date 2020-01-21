Вулверхемптон підписав форварда збірної Еквадору Кампану

Форвард Леонардо Кампана оформив перехід із Барселони Гуаякіль до англійського Вулверхемптона.

Юний еквадорець став гравцем Вулвз, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кампана підписав із "вовками" контракт на 3,5 роки. Деталі угоди нападника збірної Еквадору (4 матчі) з представником АПЛ наразі невідомі. Також таємницею залишається сума відступних, яку отримав за 19-річного форварда його рідний клуб – Барселона Гуаякіль.

Леонардо Кампана дебютував на професіональному рівні в сезоні-2019. У його активі 16 матчів у Лізі Про, в яких забив 3 м'ячі.

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