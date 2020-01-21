Вулверхэмптон подписал форварда сборной Эквадора Кампану

Форвард Леонардо Кампана оформил переход из Барселоны Гуаякиль в английский Вулверхэмптон.

Юный эквадорец стал игроком Вулвз, сообщает официальный сайт клуба.

Кройф-младший возглавил сборную Эквадора – он зажигал в УПЛ

Кампана подписал с "волками" контракт на 3,5 года. Детали соглашения нападающего сборной Эквадора (4 матча) с представителем АПЛ пока неизвестны. Также тайной остается сумма отступных, которую получил за 19-летнего форварда его родной клуб – Барселона Гуаякиль.

Леонардо Кампана дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-2019. В его активе 16 матчей в Лиге Про, в которых забил 3 мяча.

Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку