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Вулверхэмптон подписал форварда сборной Эквадора Кампану

18:41 66 Читати українською
Вулверхэмптон подписал форварда сборной Эквадора Кампану
Леонардо Кампана / ФК Вулверхэмптон

Форвард Леонардо Кампана оформил переход из Барселоны Гуаякиль в английский Вулверхэмптон.

Юный эквадорец стал игроком Вулвз, сообщает официальный сайт клуба.

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Кампана подписал с "волками" контракт на 3,5 года. Детали соглашения нападающего сборной Эквадора (4 матча) с представителем АПЛ пока неизвестны. Также тайной остается сумма отступных, которую получил за 19-летнего форварда его родной клуб – Барселона Гуаякиль.

Леонардо Кампана дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-2019. В его активе 16 матчей в Лиге Про, в которых забил 3 мяча.

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