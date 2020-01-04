Кройф-молодший очолив збірну Еквадору – він запалював в УПЛ

Син легендарного Йохана Кройфа, колишній півзахисник Барселони, Манчестер Юнайтед, донецького Металурга Хорді став головним тренером національної команди Еквадору.

Нідерландський фахівець очолив "Триколор", повідомляє Marca.

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Кройф поставив підпис під 3-річним контрактом із Еквадорською федерацією футболу. Він готуватиме місцеву збірну до цьогорічного Копа Амеріка та ЧС-2022. Дебют 45-річного тренера на посаді трапиться у березні.

Хорді Кройф розпочав тренерську діяльність асистентом керманича мальтійської Валлетти, потім він працював спортивним директором АЕКа з Ларнаки, Маккабі Тель-Авів, а також очолював ізраїльський клуб і китайський Чунцін Ліфань.

За час ігрової кар'єри Кройф-молодший встиг пограти за Барселону, МЮ, Сельту, Алавес, Еспаньйол, Валлетту, а в 2006-2008 рр. захищав кольори донецького Металурга.

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