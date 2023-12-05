Бернлі міг покинути зону вильоту, але для цього необхідно було здобути третю перемогу в сезоні. Виконувати це завдання довелося на виїзді у матчі проти Вулверхемптона. "Вулвз" мали один виграш в п'яти останніх турах, тож нічия їх теж не влаштовувала.

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Як і очікувалось, поєдинок виявився небагатим на моменти. В першому таймі дещо активніше діяв Бернлі, однак саме гості пропустили гол на 42-й хвилині – "бордові" помилились під пресингом, втративши м'яч перед власним штрафним. Хван Хі Чхан отримав його на правому краю та прошив голкіпера. 1:0!

Після цього Вулверхемптон засушив гру, нічого не дозволивши супернику. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Гарі О'Ніла. Вони набрали 18 очок і піднялись на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Бернлі не зміг обійти Евертон, залишившись на передостанній сходинці з 7 заліковими балами в активі.

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