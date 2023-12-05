Бёрнли мог покинуть зону вылета, но для этого необходимо было одержать третью победу в сезоне. Выполнять эту задачу пришлось на выезде в матче против Вулверхэмптона. "Вулвз" имели один выигрыш в пяти последних турах, поэтому ничья их тоже не устраивала.

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Как и ожидалось, поединок оказался небогатым на моменты. В первом тайме несколько активнее действовал Бёрнли, однако именно гости пропустили гол на 42-й минуте – "бордовые" ошиблись под прессингом, потеряв мяч перед собственной штрафной. Хван Хи Чхан получил его на правом краю и прошил голкипера. 1:0!

После этого Вулверхэмптон засушил игру, ничего не позволив сопернику. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Гари О'Нила. Они набрали 18 очков и поднялись на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Бёрнли не смог обойти Эвертон, оставшись на предпоследней строчке с 7 зачетными баллами в активе.

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