Де Дзербі, який змінив Грема Поттера у вересні 2022 року, допоміг "чайкам" посісти шосте місце в минулому сезоні та вперше в історії вивів команду в єврокубки. Зараз Брайтон посідає восьме місце в Прем'єр-лізі, команда достроково гарантувала собі вихід у плей-офф Ліги Європи.

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"Зазвичай я працюю, щоб бути щасливим і отримувати задоволення, і в Брайтоні я почуваюся дуже добре. Ми спілкуємося про новий контракт, але поки тільки спілкуємося, не більше. Наприкінці сезону ми обговоримо, чи сходяться наші цілі. Якщо вони будуть схожими, я залишуся. Для мене велика честь працювати в Брайтоні. Я не намагаюся знайти більш статусний клуб. Найважливіше для мене – віддаватися на всі сто, працювати з хорошою командою і хорошими гравцями. Для мене важливо поставити серйозну мету", – цитує Де Дзербі ВВС.

Чинний контракт екс-ренера Шахтаря з Брайтоном розрахований до літа 2026 року.

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