Вулверхемптон – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
22:10 - Читать на русском
Вулверхемптон в рамках 1-го туру АПЛ приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
26' live
20’ Кевін де Брюйне
Матч 1-го туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Сіті розпочався о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція від Setanta Sports доступна в цій новині, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію. Олександр Зінченко у заявку не потрапив.
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Стартові склади
Вулверхемптон:
Манчестер Сіті:
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