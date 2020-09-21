У 29-річного німецького півзахисника діагностований коронавірс. Гюндогану належить провести на самоізоляції 10 днів, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Варто зауважити, що це вже третій подібний випадок у англійській команді. До Ріяда Мареза та Емеріка Ляпорта приєднався друг Олександра Зінченка (футболіст запрошував Гюндогана на своє весілля, а він не зміг прилетіти в Киїів).

Таким чином Гвардіола не зможе розраховувати на допомогу Ляпорта і Гюндогана у першому матчі Ман Сіті в новому сезоні. Водночас Марез вирушив з командою на поєдинок проти Вулверхемптона.

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