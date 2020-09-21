Вулверхэмптон в рамках 1-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Бенжамен Мэнди попал в старт на матч против Вулверхэмптона / Getty Images

Матч 1-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Сити начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setatna Sport" доступна в этой новости, "Футбол 24" проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Александр Зинченко в заявку не попал.

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Стартовые составы

Вулверхэмптон:

Манчестер Сити:

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