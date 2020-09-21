Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ
21:22 - Читати українською
Вулверхэмптон в рамках 1-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Сити начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setatna Sport" доступна в этой новости, "Футбол 24" проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Александр Зинченко в заявку не попал.
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Стартовые составы
Вулверхэмптон:
Манчестер Сити:
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