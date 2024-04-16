Головний тренер Байєра Хабі Алонсо може отримати в Леверкузені вулицю на свою честь.

Міська рада Леверкузена забороняє використовувати в назвах вулиць імена людей, але тепер справа зрушила з мертвої точки. Як інформує Der Spiegel, наразі представники влади вивчають ухвалення винятку з правил – заради головного тренера Байєра Хабі Алонсо.

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Раніше перед грою з Вердером фанати Байєра самостійно змінили назву вулиці Бісмаркштрассе, прикріпивши саморобний покажчик "Алея Хабі Алонсо". Тепер адміністрація міста всерйоз вивчає присвоєння баскському тренеру назви вулиці на його честь. Як зазначає Rheinische Post, закон забороняє владі Леверкузена називати вулиці іменами людей. Однак представник партії ХДС у Леверкузені Штефан Хеббель просуває ці зміни, оскільки "люди цього вимагають".

Раніше Хабі Алонсо вже був визнаний почесним громадянином Леверкузена. Нагадаємо, що він привів Байєр до першого в 120-річній історії клубу чемпіонського титулу.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул