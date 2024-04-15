Байєр розчавив Вердер у 29-му турі Бундесліги і став чемпіоном. Дивіться відео голів та огляд матчу.

В середині першого тайму Боніфейс реалізував пенальті і дав сигнал фанатам Байєра починати святкування. По перерві їх довели до екстазу.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул

Джака і Вірц відзначилися розкішними дальніми ударами. 20-річний хавбек взагалі оформив хет-трик – такого ще не було у матчі Бундесліги на вагу чемпіонства. Зрештою, Байєр святкував перемогу 5:0 і першу Салатницю у своїй історії.