Главный тренер Байера Хаби Алонсо может получить в Леверкузене улицу в свою честь.

Городской совет Леверкузена запрещает использовать в названиях улиц имена людей, но теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Как информирует Der Spiegel, сейчас представители власти изучают принятие исключения из правил – ради главного тренера Байера Хаби Алонсо.

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Ранее перед игрой с Вердером фанаты Байера самостоятельно изменили название улицы Бисмаркштрассе, прикрепив самодельный указатель "Аллея Хаби Алонсо". Теперь администрация города всерьёз изучает присвоение баскскому тренеру название улицы в его честь. Как отмечает Rheinische Post, закон запрещает властям Леверкузена называть улицы именами людей. Однако представитель партии ХДС в Леверкузене Штефан Хеббель продвигает эти изменения, поскольку "люди этого требуют".

Ранее Хаби Алонсо уже был признан почётным гражданином Леверкузена. Напомним, что он привёл Байер к первому в 120-летней истории клуба чемпионскому титулу.

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