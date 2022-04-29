"Дякую Динамо Загреб та ХФС за те, що вони прийняли цю ідею. На жаль, про футбол важко говорити, бо відбуваються жахливі речі. Але Загреб і Хорватія проявили мужність, кожна хорватська куна (місцева валюта) важлива, багато людей втратили свої будинки, багато дітей втратили своїх батьків. І цей красивий футбол хоч трохи відволікав від думок про те, що відбувається в Україні.

Динамо Загреб – Динамо Київ – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Моїм гравцям дуже важко, ми в Румунії. Це турне було організоване задля того, аби ми могли хоч трохи підняти настрій українському народу. Ви знаєте, що чемпіонат України продовжуватися не буде, але УЄФА вирішив, що Шахтар та Динамо Київ гратимуть у Лізі чемпіонів, і це знак – доки існує мир, спорт та справедливість, футбол існуватиме.

В історії були випадки, коли футбол зупиняв війни. Я сподіваюся, що ця війна припиниться і що моє українське Динамо прийме загребське Динамо на НСК Олімпійський у Києві", – зазначив Вукоєвіч у коментарі офіційному сайту "біло-синіх".

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