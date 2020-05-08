Вукоєвіч сподівається знайти для Динамо гравця на проблемну позицію

Екс-хавбек Динамо Огнєн Вукоєвіч не проти допомогти клубу з підписанням нових гравців.

"Я дивлюся дуже багато матчів. Футбол – моє життя. Він змінився на сьогодні. І є дуже багато хороших футболістів, які могли б підсилити Динамо. Я знаю систему Динамо і сподіваюся, що знайдемо після карантину опорника на Балканському півострові, який буде грати у київській команді з перших днів.

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Можу сказати, що балканці мають гаряче серце і завжди були близькі до України. Ми розуміємо українців. Київ і Україна – мій другий дім. Балканці й африканці завжди були хорошим підсиленням Динамо. Ми виросли в такому оточенні, як в Україні. Динамо – хороший вибір для футболістів із Балкан", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт київського клубу.

Зазначимо, що позиція опорника є ледь не найбільш проблемною в Динамо, оскільки літній новачок Кадірі не зміг виправдати сподівань і не став гідним конкурентом для Сидорчука.

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