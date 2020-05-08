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Вукоевич надеется найти для Динамо игрока на проблемную позицию

12:05 2 Читати українською
Вукоевич надеется найти для Динамо игрока на проблемную позицию
Огнен Вукоевич / Фото из открытых источников

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич не прочь помочь клубу с подписанием новых игроков.

"Я смотрю очень много матчей. Футбол – моя жизнь. Он изменился на сегодня. И очень много хороших футболистов, которые могли бы усилить Динамо. Я знаю систему Динамо и надеюсь, что найдем после карантина опорника на Балканском полуострове, который будет играть в киевской команде с первых дней.

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Могу сказать, что балканцы имеют горячее сердце и всегда были близки к Украине. Мы понимаем украинцев. Киев и Украина – мой второй дом. Балканцы и африканцы всегда были хорошим усилением Динамо. Мы выросли в таком окружении, как в Украине. Динамо – хороший выбор для футболистов с Балкан", – цитирует Вукоевича официальный сайт киевского клуба.

Отметим, что позиция опорника является едва ли не самой проблемной в Динамо, поскольку летний новичок Кадири не смог оправдать надежд и не стал достойным конкурентом для Сидорчука.

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Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Динамо Киев Динамо Киев
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