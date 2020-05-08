Вукоевич надеется найти для Динамо игрока на проблемную позицию

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич не прочь помочь клубу с подписанием новых игроков.

"Я смотрю очень много матчей. Футбол – моя жизнь. Он изменился на сегодня. И очень много хороших футболистов, которые могли бы усилить Динамо. Я знаю систему Динамо и надеюсь, что найдем после карантина опорника на Балканском полуострове, который будет играть в киевской команде с первых дней.

"Суркис называл его "собакой", – Вукоевич выделил экс-игрока Динамо, которого не хватает киевскому клубу

Могу сказать, что балканцы имеют горячее сердце и всегда были близки к Украине. Мы понимаем украинцев. Киев и Украина – мой второй дом. Балканцы и африканцы всегда были хорошим усилением Динамо. Мы выросли в таком окружении, как в Украине. Динамо – хороший выбор для футболистов с Балкан", – цитирует Вукоевича официальный сайт киевского клуба.

Отметим, что позиция опорника является едва ли не самой проблемной в Динамо, поскольку летний новичок Кадири не смог оправдать надежд и не стал достойным конкурентом для Сидорчука.

"Это сенсационное видео – интересно, как Динамо было столь некомпетентно": киевлян разнесли за 2 проблемных трансфера