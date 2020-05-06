"Суркіс називав його "собакою", – Вукоєвіч виділив екс-гравця Динамо, якого бракує київському клубу

Екс-хавбек Динамо Оґнєн Вукоєвіч вказав киянам на їхню проблемну позицію.

"Я вважаю, що Динамо зараз потрібен ще один опорник європейського рівня, який більше орієнтований на оборону, яким був я.

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Але у киян є хороші опорники, молоді. На сьогоднішній день їм не вистачає європейського досвіду, щоб в майбутньому бути хорошими опорними півзахисниками. У нас є Сидорчук, який має великий досвід, але він бокс-ту-бокс півзахисник, як і Шепелєв.



Але я вважаю, що саме півзахисника опорного плану, який міг зіграти більше на оборону, як Юссуф, наприклад, немає. Пам'ятаю якось Ігор Суркіс назвав гравця такого плану "собакою". Я вважаю, що на сьогоднішній день Динамо потрібна така "собачка" – №6, жорсткий і європейського рівня, який може зіграти важливу роль", – розповів Вукоєвіч для Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, нігерійський хавбек Аїла Юссуф перебував у структурі київського клубу у 2003-2014 роках.

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