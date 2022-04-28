"Україна – моя друга батьківщина, я провів там дванадцять років, пережив багато чудових моментів. Я покинув Україну 24 лютого, а до своєї команди та штабу повернувся 6 квітня в Бухаресті, після того як очолив збірну Хорватії U-20 на турнірі в Дубаї.

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На жаль, нам залишається лише грати в товариських благодійних матчах і збирати допомогу Україні. Я не вмію користуватися рушницею і можу допомогти Україні лише як представник спорту. Ніколи з початку війни я не думав, що назавжди покину Україну і покину роботу в Динамо. Цей клуб дав мені багато, як і Динамо Загреб, і мій обов’язок допомагати українцям чим можу.

Я був в Україні у 2014 році, під час трагічних подій на Майдані. Був і нещодавно, коли почалася війна, коли знову ожило гасло "Слава Україні!". Виявляється, тоді ми з Відою були пророками. Наш виступ під час чемпіонату світу був поспішним і не мав політичного підтексту. Ми не хотіли когось образити чи спровокувати.

Ну, я теж був гравцем Спартака, серед колишніх одноклубників у мене є російський друг. У мене ніколи не було проблем через свою гру. Ми не знаємо, що буде з чемпіонатом, але наразі це не має значення. Єдине, про що я молюся – щоб війна в Україні закінчилася", – поділився Вукоєвіч у коментарі Vecernji List.

Нагадаємо, інцидент трапився під час ЧС-2018, який проводили росіяни. Тоді збірна Хорватії вибила Росію на стадії 1/4 фіналу, а Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу Україні та Динамо, що дуже розлютило росіян.

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