"Ідея благодійного турне йшла від тренера команди Мірчі Луческу: ми підхопили її та розпочали реалізацію. Це було непросто, бо ситуація в Україні непроста. Наші футболісти теж захищають батьківщину, як солдати. Я маю подякувати Президенту України, Міністерству закордонних справ та Міністерству культури і соціальної політики. Усі підтримали цю ідею, і кожен зробив свій внесок у те, щоб це вдалося втілити в життя.

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Те, що ми переживаємо зараз, у Хорватії відчули, коли у вас самих була війна. Людей вигнали з будинків, у цій війні багато безневинних мирних жертв. Той, хто приносить в Україну нехай навіть один долар, одну гривню, допомагає біженцям та дітям, які втратили батьків, робить велику справу. Ви добре знаєте, в якій ситуації ми зараз перебуваємо", – наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо з посиланням на Večernji list.

Нагадаємо, Динамо після початку війни, яку росіяни розв'язали проти України, виїхало до Європи, де проводить товариські матчі. Зібрані кошти направляють на гуманітарну допомогу для біженців.

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