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Вукоєвіч помітив у двох талантів Динамо рівень Барселони та Реала

6 травня 21:36 2716 Читать на русском
Вукоєвіч помітив у двох талантів Динамо рівень Барселони та Реала
Беньямін Вербіч та Віктор Циганков / Фото instagram

Легенда Динамо Оґнєн Вукоєвіч оцінив потенціал молодих виконавців київського клубу.

"Думаю, на сьогоднішній день Миколенко та Циганков можуть грати в будь-якому чемпіонаті Європи. Вважаю, що у них клас європейських грандів – Реал, Барселона, Баварія. Але не сьогодні, а через рік-два-три.

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Та ж історія була з Ярмоленком, Хачеріді, Гармашем. Приходили в першу команду, але треба було чекати. Ще два-три роки на хорошому рівні, і Миколенко з Циганковим зможуть грати за топ-10 грандів", – розповів Вукоєвіч для Youtube-каналу Динамо.

За інформацією ЗМІ, на Миколенка вже полюють італійські клуби – зокрема, Мілан.

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