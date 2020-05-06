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Вукоевич заметил у двух талантов Динамо уровень Барселоны и Реала

21:37 122 Читати українською
Вукоевич заметил у двух талантов Динамо уровень Барселоны и Реала
Беньямин Вербичи и Виктор Цыганков / Фото instagram

Легенда Динамо Огнен Вукоевич оценил потенциал молодых исполнителей киевского клуба.

"Думаю, на сегодняшний день Миколенко и Цыганков могут играть в любом чемпионате Европы. Считаю, что у них класс европейских грандов – Реал, Барселона, Бавария. Но не сегодня, а через год-два-три.

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Та же история была с Ярмоленко, Хачериди, Гармашем. Приходили в первую команду, но надо было ждать. Еще два-три года на хорошем уровне, и Миколенко с Цыганковым смогут играть за топ-10 грандов", – рассказал Вукоевич для Youtube-канала Динамо.

По информации СМИ, на Миколенко уже охотятся итальянские клубы – в частности, Милан.

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