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Миколенко та Попов – під прицілом клубів Серії А: агенти розпочали роботу, відомі фінансові деталі

17:08 1076 Читать на русском
Миколенко та Попов – під прицілом клубів Серії А: агенти розпочали роботу, відомі фінансові деталі
Денис Попов (ліворуч) та Віталій Миколенко (праворуч) / Фото Динамо

Таланти київського Динамо користуються популярністю у чемпіонаті Італії.

Як стало відомо Футбол 24, захисник Динамо Віталій Миколенко зацікавив ряд італійських клубів, серед яких не лише Мілан.

Миколенко став однією з головних цілей Мілана на заміну топ-захиснику

Також з боку команд Серії А є інтерес до центрального оборонця киян Дениса Попова. Офіційних пропозиції "біло-сині" ще не отримували, але агенти вже розпочали роботу.

Повідомляється, що в Італії готові заплатити за Миколенка 15 млн євро, Попов оцінюється на 5 млн менше. Раніше була інформація, що за Віталієм полює Мілан, який шукає заміну для Тео Ернандеса.

У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів 19 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами. Попов з'являвся в 11-ти поєдинках.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Динамо Динамо Трансфери Мілан Мілан Віталій Миколенко Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Трансфери Чемпіонату Італії Денис Попов Денис Попов
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