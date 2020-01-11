Скаут Динамо Огнєн Вукоєвіч, який останнім часом тренував збірну Хорватії U-20, отримав нове місце праці.

Колишній гравець київського Динамо Огнєн Вукоєвіч очолив збірну Хорватії U-23, повідомляє видання Večernji list. Основне завдання 36-річного фахівця – підготовка та розвиток футболістів, які поки ще не можуть пробитися до головної команди країни.

Вукоєвіч: Одного дня хотів би очолити київське Динамо

Серед найближчих планів команди – участь у міжнародному турнірі на Близькому Сході, який пройде у березні. Саме там і відбудеться дебют хорвата у ролі тренера збірної U-23. Цікаво, що список футболістів, що будуть викликані на збори та підготовку до змагань, погоджуватиметься з головним наставником національної команди Златко Далічем і представником Хорватського футбольного союзу Петаром Крпаном.

Нагадаємо, на початку травня 2019 року Вукоєвіч став головним тренером юнацької збірної своєї країни. Паралельно він співпрацював з Динамо як скаут.

Золоті 90-ті: Шахтар "біжить, як лані", Карпати рекламують алкоголь і ще 28 фото "старої школи"