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Вукоєвіч очолив збірну Хорватії U-23

13:37 65 Читать на русском
Вукоєвіч очолив збірну Хорватії U-23
Огнєн Вукоєвіч / Фото з відкритих джерел

Скаут Динамо Огнєн Вукоєвіч, який останнім часом тренував збірну Хорватії U-20, отримав нове місце праці.

Колишній гравець київського Динамо Огнєн Вукоєвіч очолив збірну Хорватії U-23, повідомляє видання Večernji list. Основне завдання 36-річного фахівця – підготовка та розвиток футболістів, які поки ще не можуть пробитися до головної команди країни.

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Серед найближчих планів команди – участь у міжнародному турнірі на Близькому Сході, який пройде у березні. Саме там і відбудеться дебют хорвата у ролі тренера збірної U-23. Цікаво, що список футболістів, що будуть викликані на збори та підготовку до змагань, погоджуватиметься з головним наставником національної команди Златко Далічем і представником Хорватського футбольного союзу Петаром Крпаном.

Нагадаємо, на початку травня 2019 року Вукоєвіч став головним тренером юнацької збірної своєї країни. Паралельно він співпрацював з Динамо як скаут.

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Динамо Динамо Світ Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч Хорватія U-20
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