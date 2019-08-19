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Вукоєвіч: Одного дня хотів би очолити київське Динамо

15:50 1040 Читать на русском
Вукоєвіч: Одного дня хотів би очолити київське Динамо
Огнєн Вукоєвіч / фото із соцмереж

Колишній гравець Динамо, а нині наставник юнацької збірної Хорватії Огнєн Вукоєвіч розповів про свої тренерські амбіції.

"Я стартую зі збірною Хорватії U-20 вже наступного тижня. У нас товариські матчі з Францією, Албанією, Швейцарією. Я хочу багато чому навчиться, скоро отримаю УЄФА PRO ліцензію. Буде багато роботи, але я цьому тільки радий. Я бачу себе тільки у футболі. Хочу вчитися і прогресувати.

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Очолити Динамо? Я не знаю (посміхається). Якщо я стану хорошим тренером, а мені ще дуже багато вчиться, але в одного дня, звичайно, я б хотів. Динамо Київ – це мій клуб. Подивимося, що буде в майбутньому", – розповів Огнен в ефірі Youtube-каналу SportArena TV.

Нагадаємо, на початку травня Вукоєвіч став головним тренером юнацької збірної своєї країни. Однак сам новоспечений наставник заявив, що у Хорватії така збірна вважається дублем, в ній можуть грати і більш вікові гравці. Тому Вукоєвіч паралельно продовжить свою співпрацю з Динамо.

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