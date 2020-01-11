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Золоті 90-ті: Шахтар "біжить, як лані", Карпати рекламують алкоголь і ще 28 фото "старої школи"

12:00 2665 Читать на русском
Золоті 90-ті: Шахтар "біжить, як лані", Карпати рекламують алкоголь і ще 28 фото "старої школи"
Габріель Батістута і Хуан Себастьян Верон / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Юні і нахабні Майкл Оуен та Ріо Фердінанд на фоні "дідуся" Пола Мерсона. Збірна Англії вишикувалась перед матчем ЧС-1998.

оуен фердінанд мерсон

2. Мініатюрному Дідьє Дешаму нізащо не втекти від атлетичного Кларенса Зеєдорфа.

дешам зеєдорф

3. Роберто Карлос у формі міланського Інтера. Саме "нерадзуррі" стали першою європейською командою бразильського латераля (сезон 1995/96). А вже потім був Реал.

"Не намагайтеся повторити мої голи – краще запам’ятайте їх". Як гарувати на заводі і отримати Bugatti Veyron – лайфхак від Роберто Карлоса

роберто карлос

4. Лео Бенхакер, головний тренер збірної Нідерландів, має претензії до Руда Гулліта у розпал ЧС-1990. Звівши усі три матчі групового етапу внічию, "тюльпани" дивом проросли в 1/8 фіналу, але там капітулювали перед ФРН (1:2).

гулліт

5. Ерік Кантона проходить Кіта Гіллеспі. У ті часи Ньюкасл був неспроможний чинити серйозний опір МЮ.

кантона

6. Рональд Куман і Йохан Кройф, погожий день у Барселоні. Нідерландський тандем воскресив "блаугранас": упродовж 1991-94 років "синьо-гранатові" брали чотири чемпіонські титули поспіль!

куман кройф

7. Патрік Клюйверт і Рівалдо. Це вже наступна, не така успішна сторінка історії Барселони. Епоха Луї ван Гала.

клюйверт рівалдо

8. Зінедін Зідан і Юрій Джоркаєф. Франція – ще не чемпіон світу, зате у Зізу – пишна шевелюра.

зідан джоркаєфф

9. Форвард МЮ Енді Коул от-от зробить боляче Руду Гулліту, універсалу Челсі. Лондонський клуб став кінцевим пунктом призначення володаря "Золотого м'яча-1987".

коул гулліт

10. Раї – бразильський новачок ПСЖ у 1993-му. Молодший брат Сократеса був справжньою легендою Сан-Паулу – звідти переїхав у Францію, туди ж повернувся у 1998-му.

раї

11. Гвардіола (Барселона), Рауль (Реал), Хулен Герреро (Атлетік) та Альфонсо (Бетіс) – цвіт збірної Іспанії 90-х.

гвардіола рауль

12. Вожак болгарів Христо Стоїчков ризикує отримати від Біксанта Лізаразю через свій довжелезний язик. А Марсель Десайї вже сказав усе, що хотів.

Стоїчков: Найважливіше для збірної України – вдало зіграти з Нідерландами

стоїчков

13. Стиль Зубастика: бразилець Роналдо вдягнувся за останнім писком моди 90-х.

роналдо

14. Фаустіно Аспрілья і Давід Жинола – лідери атаки Ньюкасла у сезоні 1996/97.

аспрілья жинола

15. Олег Матвєєв, форвард Шахтаря 90-х, завжди славився своїм ударом. "Бігли, як лані", – коментує це фото найкращий бомбардир Вищої ліги 1996/97 (21 гол).

матвєєв

16. Юний технар Боки Хуніорс Хуан Рікельме і його фанат – ще нікому не відомий Карлос Тевес (1998 рік).

рікельме тевес

17. Роналдо в Інтері: 99 матчів, 59 голів в усіх турнірах.

роналдо

18. Марк Овермарс готовий прийняти вітання від Ніколя Анелька і Ко. Із цим потужним Арсеналом грало (та перемагало!) Динамо імені Лобановського.

овермарс

19. Габріель Батістута та Хуан Себастьян Верон – прапороносці Фіорентини і Парми відповідно. Золота епоха, коли ці клуби гриміли на всю Європу, а Серія А приваблювала десятки зірок світового рівня.

батістута верон

20. Фанати Ньюкасла читають про відставку головного тренера Кевіна Кігана (1997 рік).

21. П'єрлуїджі Колліна карає форварда Аякса Патріка Клюйверта (1996 рік).

колліна клюйверт

22. Швеція зустрічає свою національну збірну після тріумфального виступу на ЧС-1994 (третє місце). У кадрі – 22-річний Хенрік Ларссон, автор третього м'яча у ворота Болгарії в "бронзовому" матчі Мундіалю.

ларсон

23. Ефектний сейв Петера Шмейхеля. Так він грав за МЮ у 1991-99 роках. По-іншому не вмів.

шмейхель

24. Екстравагантні Едгар Давідс (ліворуч) та Джордж Фініді із кубком Ліги чемпіонів-1995. У фіналі Аякс мінімально обіграв Мілан (1:0).

аякс

25. Вейн Руні: з дитинства, яке припало на 90-ті, – за Евертон.

руні

26. Джанлуїджі Буффон дебютує за національну збірну – і ставки одразу максимальні! Плей-офф відбору на ЧС-1998, Росія – Італія – 1:1. 29 жовтня 1997 року.

буффон

27. Метью Ле Тісьє – перший півзахисник, який забив 100 голів в АПЛ. Легенда Саутгемптона – 540 матчів, 209 голів на будь-який смак упродовж 1986-2002 років.

ле тісьє

28. У другій половині 90-х уболівальники львівських Карпат мали ексклюзивну можливість смакувати пиво із зображенням... своїх улюбленців.

"Карпати уклали маркетинговий договір з Львівською пивоварнею. Планувалося, що буде випущено повноцінну лінію пива із зображеннями всіх гравців бронзової команди. Здається, встигли випустити лише пиво зі мною і Володимиром Вільчинським", – пригадував в інтерв'ю Футбол 24 Богдан Стронціцький, легендарний кіпер "зелено-білих".

Насправді ж арсенал етикеток виявився різноманітнішим. На пляшки потрапили, зокрема, Андрій Покладок та Лев Броварський.

карпати'

29. Рашиді Єкіні зіграв за збірну Нігерії 58 матчів, у яких забив 37 голів. А ось у хіхонському Спортінгу настала цілковита засуха – жодного м'яча від африканського бомбардира у сезоні 1995/96!

єкіні

30. Учасниця поп-гурту Spice Girls Вікторія Адамс і хавбек МЮ Девід Бекхем. Вони закрутили роман у 1997-му, наступного року заручилися, а 1999-го відгуляли розкішне весілля в ірландському замку. Культова і зразкова пара!

адамс бекхем

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