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Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23

11 января 13:41 94 Читати українською
Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23
Огнен Вукоевич / Фото из открытых источников

Скаут Динамо Огнен Вукоевич, который в последнее время тренировал сборную Хорватии U-20, получил новое место работы.

Бывший игрок киевского Динамо Огнен Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23, сообщает издание Večernji list. Основная задача 36-летнего специалиста – подготовка и развитие футболистов, которые пока еще не могут пробиться в главную команду страны.

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В ближайших планах команды – участие в международном турнире на Ближнем Востоке, который пройдет в марте. Там и состоится дебют хорвата в качестве тренера сборной U-23. Интересно, что список футболистов, которые будут вызваны на сборы и подготовку к соревнованиям, будет согласовываться с главным наставником национальной команды Златко Даличем и представителем Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.

Напомним, в начале мая 2019 года Вукоевич стал главным тренером юношеской сборной своей страны. Параллельно он сотрудничал с Динамо как скаут.

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