Форвард Бернлі Кріс Вуд назавжди ввійшов до історії англійської Прем'єр-ліги, забивши Лідсу в 3-му турі чемпіонату.

Новозеландець забив 30000-й гол в історії змагань, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

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Вуд відкрив рахунок у поєдинку з "павичами" на 61-й хвилині. Бомбардир вдало підставив ногу під удар Лоутона й дезорієнтував Мельє. Цей гол став для Вуда першим у сезоні 2021/22 Прем'єр-ліги.

До слова, 25000-й гол часів АПЛ забив на той момент форвард Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімовіч.

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