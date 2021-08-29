Форвард Бернли Крис Вуд навсегда вошел в историю английской Премьер-лиги, забив Лидсу в 3-м туре чемпионата.

Новозеландец забил 30000-й гол в истории соревнований, сообщает официальный твиттер АПЛ.

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Вуд открыл счет в поединке с "павлинами" на 61-й минуте. Бомбардир удачно подставил ногу под удар Лоутона и дезориентировал Мелье. Этот гол стал для Вуда первым в сезоне 2021/22 Премьер-лиги.

К слову, 25000-й гол времен АПЛ забил на тот момент форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович.

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