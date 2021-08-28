Ліверпуль на правах господаря активніше увійшов у гру. На 4-ій хвилині Елліот пробив повз дальню стійку із середньої дистанції, а на 10-ій Хендерсон із вбивчої позиції невдало замкнув розкішну подачу Арнольда.

Челсі заспокоїв гру, а на 22-ій хвилині несподівано відкрив рахунок. Після подачі кутового Хаверц головою закинув м’яч "парашутиком" під поперечку – в Аліссона не було практично жодних шансів. Господарі засипали штрафний майданчик Менді подачами із флангів, проте оборона Челсі діяла бездоганно. А на 35-ій хвилині Маунт міг подвоювати перевагу, проте після пасу від Лукаку не влучив у дальній кут.

Ще до перерви Клопп зняв з гри інертного Фірміно. Вихід Жоти практично одразу приніс дивіденди. Саме він заробив кутовий, після якого у володіннях Челсі стало по-справжньому спекотно: Матіп влучив у поперечку, виникла шалена метушня, Ріс Джеймс двічі блокував м’яч на лінії воріт. І – не без гріха. VAR продемонстрував, що оборонець гостей допоміг собі рукою. Ентоні Тейлор, головний арбітр, вказав на позначку і вилучив Джеймса. Салах виконав покарання чітко – 1:1.

Суворе рішення рефері спровокувало численні апеляції "синіх", які навіть після свистка на перерву намагалися пояснити Тейлору, наскільки він помилився. Тим часом шокований Тухель виголосив тривалу тираду четвертому арбітру.

У другому таймі Мерсисайд кинув усі сили в атаку. У проміжку з 52-ї по 60-ту хвилину Менді здійснив чотири чудові сейви, парирувавши удари ван Дейка, Хендерсона, Фабінью та Робертсона. Челсі огризнувся через чотири хвилини. Перспективну вилазку до чужих воріт завершував Лукаку, але його удар заблокував Матіп.

Челсі якісно захищався. В оборону повертався навіть Лукаку. Але варто було трохи розкритися, коли Ковачіч забіг в атаку і змусив сейвити Аліссона, як Ліверпуль одразу знайшов можливість для двох ударів Салаха та Арнольда. Знову на висоті Менді.

Фінальний свисток застав Ліверпуль в атаці – 1:1. Обидва клуби набирають по 7 очок. Стільки ж – у Вест Хема та Евертона.

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