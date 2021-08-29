В рамках 3-го туру АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 3-й тур

Тоттенхем – Уотфорд – 1:0

Гол: Сон Хин Мін, 43

Бернлі – Лідс – 1:1

Голи: Вуд, 62 – Бемфорд, 86

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – початок о 18:30

Уотфорд завітав у гості до Тоттенхема. Господарі розпочали значно активніше і практично з перших хвилин взяли ініціативу у свої руки, однак забити ніяк не вдавалось. Вже під завісу тайму ,Сон Хин Мін виконуючи штрафний удар з лівого флангу, майстерно закрутив в лівий кут воріт – голкіпер дивом не зумів парирувати цей удар, і м'яч опинився в сітці.

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Після перерви "шпори" продовжили насідати на ворота суперника. Вони раз за разом атакували, однак збільшити свою перевагу не могли – захист "шершнів" відводив усі загрози, а в деяких моментах підстраховував голкіпер. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 1:0 на користь Тоттенхема, який завдяки цій перемозі піднявся на першу сходинку АПЛ.

Бернлі у рідних стінах приймав Лідс. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події - жодного удару в площину воріт за увесь тайм. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другому таймі гольова засуха тривала до 62-ї хвилини, коли Вуд скористався рикошетом від Лоутона та спрямував м'яч у сітку. Підопічні Марсело Б'єлси відчайдушно намагались повернути рівновагу і їм це вдалось аж на 86-й – відзначився Бемфорд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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