Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує роздумувати щодо свого майбутнього в клубі.

Погба може стати вільним агентом влітку 2022 року, проте може і залишитись у клубі, повідомляє The Athletic.

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Однією з причин такого рішення француза став прихід Роналду в Манчестер Юнайтед. Зазначається, що в переговорах між Погба та "червоними дияволами" з'явився прогрес.

До слова, Поль у поточному сезоні провів 4 матчі за Манчестер Юнайтед, у яких віддав 7 результативних передач.

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