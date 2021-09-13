Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду, – The Athletic
13:36 - Читать на русском
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує роздумувати щодо свого майбутнього в клубі.
Погба може стати вільним агентом влітку 2022 року, проте може і залишитись у клубі, повідомляє The Athletic.
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Однією з причин такого рішення француза став прихід Роналду в Манчестер Юнайтед. Зазначається, що в переговорах між Погба та "червоними дияволами" з'явився прогрес.
До слова, Поль у поточному сезоні провів 4 матчі за Манчестер Юнайтед, у яких віддав 7 результативних передач.
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