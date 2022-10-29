"Кожен випадок різний. На мою думку, хлопці, які дали нам те, що дали – це Рахім, Олександр Зінченко та Габріел – заслужили право вибору. Якби вони не перейшли в Челсі чи Арсенал, то залишилися б тут. Вони мають грати у топ-клубах.

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Ми хочемо, щоб у них залишилися гарні спогади про час, проведений у Манчестер Сіті, про людей, які піклувалися про них та їхні сім'ї тут. Хто ми такі, щоб казати: "Тобі не можна туди перейти"? Мені це не подобається. Ми зробили неймовірні трансфери, тому всі щасливі.

Я не можу сказати жодного поганого слова про них. Завдяки їхній грі ми стали тим клубом, яким є. Джо Харт, Давид Сілва, Венсан Компані... Завдяки цим людям ми стали таким клубом. Це процес, наче зміна поколінь у сім'ї – дідусі, батьки, сини та дочки. Я не засуджую інших – вони можуть робити все, що хочуть. Кожен випадок індивідуальний. Але я не люблю забороняти гравцям переходити туди чи туди", – сказав Гвардіола у коментарі прес-службі Ман Сіті.

Нагадаємо, Зінченка (35 млн євро) і Жезуса (52 млн) продали в Арсенал, а Стерлінга (56 млн) підписав Челсі.

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