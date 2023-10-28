Челсі на своєму полі поступився Бретнфорду (0:2) в 10 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Маурісіо Почеттіно не зміг розраховувати в цьому турі на Михайла Мудрика. Українець отримав невеличке пошкодження, і наставник "синіх" вирішив не ризикувати його здоров'ям.

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В першому таймі Челсі створив кілька моментів біля воріт Брентфорда, втім, реалізувати їх не зумів. По перерві гості вийшли вперед завдяки голу Піннока. Українець Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 76 хвилині. Через невеликий проміжок часу партнери вивели його на ударну позицію, але півзахисник не зумів переграти воротаря лондонців. Утім, Бренфорд перед фінальним свистком забив другий гол.

Челсі після 10-ти турів перебуває на 11 місці з 12 балами. "Бджоли" випереджають "синіх" на один бал і розташувалися на 10 сходинці.